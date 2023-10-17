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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ميقاتي يبحث مع وزير خارجية تركيا الوضع الراهن في جنوب لبنان وغزة

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي
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بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مع وزير خارجية تركيا هاكان فيدان الوضع الراهن في جنوب لبنان وغزة.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الثلاثاء بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي يجريها الوزير التركي في لبنان اليوم.

حضر اللقاء سفير تركيا في لبنان علي باريش اولوصوي والوفد المرافق، وعن الجانب اللبناني مستشارا رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر.

وخلال اللقاء، أكد ميقاتي أن الأولوية الراهنة يجب أن تكون وقف الحرب الإسرائيلية الدائرة في غزة والاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، كما جدد شكر تركيا على وقوفها الدائم إلى جانب لبنان ودعمها له في المجالات كافة.

من جانبه، أكد وزير خارجية تركيا أن هناك تواصل مع الإسرائيليين لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، والعمل على إيجاد حل نهائي للصراع انطلاقا من حل الدولتين.

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لبنان غزة نجيب ميقاتي
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