العراق وفلسطين يبحثان تطورات الأوضاع في قطاع غزة

بحث رئيس ائتلاف دولة القانون بالعراق نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، تطورات الأوضاع في المنطقة وقطاع غزة جراء الاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد المالكي حسبما ذكر بيان لمكتبه الإعلامي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) وقوف العراق مع الشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حقوقه المشروعة ومواجهة أعتى قوة متمردة على القرارات الدولية، معتبرًا "جرائم الاحتلال الإسرائيلي في محاصرة وقتل المدنيين في غزة الجريحة بهذه الأساليب البربرية لا يعبر إلا عن الروح الانتقامية للاحتلال الإسرائيلي".

وشدد على ضرورة وقوف المجتمع الدولي بوجه الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وإنهاء الحصار الظالم وإدخال المساعدات الإغاثية وحماية المدنيين.

من جانبه، أكد فتوح أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تمارس نفس الانتهاكات والجرائم بحق سكان غزة، فهم يتعرضون إلى عقاب جماعي وتهجير قسري، ويعانون من ظروف إنسانية صعبة، داعيًا إلى موقف عربي ودولي اتجاه ما يتعرض له الفلسطينيون من عمليات إبادة، مثمنًا موقف المالكي في دعمه المتواصل لقضية فلسطين وشعبه.