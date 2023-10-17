وزير الخارجية الكويتي يبحث مع الصليب الأحمر التطورات في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة

بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح مع رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر مامدو صو التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة.

وذكرت (الخارجية الكويتية) في بيان اليوم الثلاثاء إن وزير الخارجية الكويتي سالم الصباح أكد خلال اللقاء على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجهودها الإنسانية النبيلة، خاصة فيما يخص إيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية إلى محتاجيها مشددا على ضرورة وقف التصعيد الدائر في فلسطين والأراضي المحتلة وقطاع غزة وحماية المدنيين وضمان فتح المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أهالي قطاع غزة وحشد الجهود الدولية في هذا الإطار.

ونقل البيان أن رئيس بعثة اللجنة الدولية الصليب الأحمر استعرض الجهود التي تقوم بها اللجنة الدولية، وذلك في إطار الاستجابة الإنسانية الفورية المخطط لها والاحتياجات الملحة لأهالي قطاع غزة.

وأشاد رئيس بعثة الصليب الأحمر بالدور الإنساني الرائد والمتميز الذي تقوم به دولة الكويت في مساندة الشعوب المنكوبة والمتضررة، مثمنا الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الكويت للمنظمة ونشاطاتها الإنسانية حول العالم.

كما تناول اللقاء علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الكويت واللجنة الدولية للصليب الأحمر وآفاقها المستقبلية، بالإضافة إلى بحث أطر تعزيز العمل الإنساني الدولي ودعم الأنشطة المشتركة استجابة للأزمات والكوارث الإنسانية في المنطقة.