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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

المستشار النمساوي يشيد بالاتصالات الناجحة التي أجراها مع الرئيس السيسي بشأن فلسطين

كارل نيهمر
كارل نيهمر
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أشاد المستشار النمساوي كارل نيهمر بالاتصالات الناجحة التي أجراها مؤخرا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادات السياسية في كل من الإمارات وتركيا بشأن الحرب الراهنة في الشرق الأوسط معتبرا أنها كانت إيجابية للغاية، لافتا إلى أن جميع الدول لديها رغبة في سرعة إنهاء المواجهات المسلحة بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال نيهمر في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء بشأن الأزمة الراهنة، إن المجتمع الدولي يجب أن يتعاون معًا لإنهاء الحرب وعودة الاستقرار والسلام إلى المنطقة.

وأبدى نيهمر أسفه الشديد لوقوع ضحايا كثيرين من الأبرياء خاصة من الأطفال في هذا الصراع المدمر، مشيرا إلى ضرورة تكثيف جهود الإغاثة والمساعدات الإنسانية وتوفير ممرات أمنة لتوصيلها.

وأضاف أن تداعيات هذا الصراع امتدت إلى أوروبا حيث يوجد عدد هائل من المهاجرين من المنطقة العربية والذين خرجوا بكثافة للتعبير عن مساندتهم للشعب الفلسطيني على الرغم من مواقف الاتحاد الأوروبي المعروفة من الصراع.

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النمسا السيسي الامارات إسرائيل السلام
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