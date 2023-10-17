موعد مباراة المصري أمام الطلائع بالدوري

يستعد فريق المصري البورسعيدي بقيادة علي ماهر لمواجهة نظيره طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني الجمعة المقبلة في افتتاح الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة المصري البورسعيدي ضد طلائع الجيش في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الجمعة المقبلة باستاد برج العرب.

وتنقل مباراة المصري البورسعيدي ضد طلائع الجيش عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري للدوري المصري الممتاز.

وتعود منافسات الدوري المصري الممتاز، للدوران مرة أخري يوم الجمعة المقبلة بعد إنتهاء فترة التوقف الدولي خلال شهر أكتوبر الجاري.