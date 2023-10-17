الظهور الأول لخالد جلال.. تعرف على موعد مباراة الإسماعيلي وفاركو بالدوري

يستعد فاركو بقيادة خالد جلال في الظهور الأول بعد توليه تدريب الفريق لمواجهة قوية أمام الإسماعيلي يوم الأحد المقبل بالجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الإسماعيلي ضد فاركو في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأحد المقبل باستاد الإسماعيلية.

وتذاع مباراة الإسماعيلي ضد فاركو عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري للدوري المصري الممتاز.

وتعود منافسات الدوري المصري الممتاز، للدوران مرة أخري يوم الجمعة المقبلة بعد إنتهاء فترة التوقف الدولي خلال شهر أكتوبر الجاري.

وخاض منتخب مصر الأول مباراتين وديتين أمام زامبيا والجزائر خلال معسكر الفراعنة بالامارات وحقق المنتخب الفوز 1-0 أمام زامبيا وتعادل 1-1 مع الجزائر.

وتشهد الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري غياب الأهلي وتأجيل مباراته أمام الجونة بسبب مشاركة الأهلي في دوري السوبر الأفريقي.