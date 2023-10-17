لمدة 70 يومًا.. غلق كلي لمحور الكورنيش القادم من التبين تجاه المعادي

تجري الإدارة العامة لمرور القاهرة، غلق كلى لامتداد محور الكورنيش للقادم من التبين بإتجاه المعادى بالوصلة من نهاية سور قاعدة شرق الجوية وصولاً لركن فاروق مع تحويل حركة مرور المركبات بالإتجاه الأخر "القادم من المعادى اتجاه التبين" ليعمل بنظام الإتجاهين".. على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال إبتداءً من الساعة 12 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 18-10-2023 ولمدة 70 يوم، تزامناً مع تنفيذ أعمال خاصة بخط المنتجات البترولية بمحور كورنيش النيل منطقة التبين.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.