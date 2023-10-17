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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وصول بعثة منتخب مصر إلى القاهرة بعد خوض وديتي زامبيا والجزائر بالإمارات

منتخب مصر
منتخب مصر
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وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا إلى القاهرة قادمة من الإمارات بعد خوض وديتين أمام زامبيا والجزائر؛ حيث فاز المنتخب بهدف في المباراة الأولى أمام زامبيا و تعادل مع منتخب الجزائر بعد أن خاض المباراة من الدقيقة ٣٥ بعشرة لاعبين بعد طرد محمد هاني.
بينما غادر المحترفون من الإمارات للانضمام لأنديتهم، وهم محمد صلاح، ومحمود تريزيجيه، وطارق حامد، ومصطفى محمد، وعمر مرموش، وحمدي فتحي.
ترأس بعثة المنتخب عامر حسين عضو إتحاد الكرة، وحازم امام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الاول.

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بعثة منتخب مصر للقاهرة زامبيا و الجزائر بالإمارات منتخب الجزائر لبرتغالي روي فيتوريا
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