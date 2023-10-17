نقيب أطباء مصر في أول تصريح له: نعلن كامل الدعم للشعب الفلسطيني

صرح الدكتور أسامة عبدالحي نقيب اطباء مصر بأن مجلس نقابة الأطباء يعلن دعمه الكامل للشعب الفلسطيني في الدفاع عن مقدساته وحقوقه المشروعة.

وأكد نقيب الأطباء عن فتح باب التبرع علي كافة الحسابات البنكيه للجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء لإغاثة الشعب الفلسطيني وكذلك فتح باب التسجيل لكافة الأطباء من جميع التخصصات المستعدين لعلاج الجرحى الفلسطنيين في حال فتح المعبر.

وطالب نقيب الأطباء كافة شعوب العالم بالتضامن مع الشعب الفلسطيني وطالب جميع المنظمات الدولية وجميع حكومات الدول العمل علي فتح معبر رفح لدخول المساعدات الانسانية.