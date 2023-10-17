إنشاء أول محطة لإنتاج هيدروجين أخضر بطور سيناء

استقبل اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، وفد إحدى الشركات، وذلك للترحيب بهم أثناء الزيارة الميدانية للموقع المقترح لتنفيذ مشـروع إنشـاء محطة إنتاج الهيدروجين الأخضـر بمدينة طور سيناء.

جاء ذلك إيماء إلى جهود الدولة فى مجال الهيدروجين الأخضر ومتطلبات التنمية المستدامة؛ وذلك في ضوء قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء 3445 لسنة 2023 بإنشاء المجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر ومشتقاته وفي اطار التعاون المثمر والمستمر بين محافظة جنوب سيناء ووزارة الإنتاج الحربى.

حيث رحب بفكرة اقامة المشروع على أرض المحافظة لما تتميز به من مقومات طبيعية وطبوغرافية تسهم في نجاح المشروع مما يعود بالنفع على أبناء المحافظة.

وجاء ذلك فى حضور كل من اللواء أحمد محمد الاسكندرانى سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، و مبروك محمد الغمرينى رئيس مدينة طور سيناء،والمهندس مصطفى عبده احمد مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة.