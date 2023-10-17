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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة جنوب الوادي الأهلية تطلق حملة للتبرع بالدم لدعم الأشقاء في فلسطين

حملة تبرع بالدم لصالح
حملة تبرع بالدم لصالح فلسطين بجامعة جنوب الوادي
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أطلقت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة جنوب الوادى الأهلية حملة التبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين تحت رعاية الدكتور احمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى، وبحضور الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بكليات الجامعة الاهلية ، حيث شهدت إقبالا كبير من الطلاب والأساتذة بالكلية والإداريين 
وقال الدكتور أحمد عكاوى رئيس الجامعة، إن الجامعة أطلقت الحملة تضامنا مع الشعب الفلسطينى وحرصا على دعمه وتقديم المساعدة والمساندة  له  مشيرا الى انه تم توفير سيارة نقل دم  بجامعة جنوب الوادى الأهلية وأكد حرص إدارة الجامعة علي التضامن مع أهالي فلسطين، والتبرع بالدم؛ للمساهمة في إنقاذ الأرواح، ومساعدة الضحايا، وأسرهم.
واشار الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة أن هذه الحملة فى إطار دعم وتضامن مصر تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين مشيدا بالروح الوطنية لطلاب الجامعة الاهلية في تضامنهم مع اهل فلسطين الشقيقة.

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