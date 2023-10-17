ترويع وحيازة أسلحة.. حبس 7 متهمين بالتشاجر في الزيتون

أمرت جهات التحقيق بالزيتون اليوم بحبس المتهمين بالتشاجر وحيازة اسلحة لترويع المواطنين 4 أيام علي ذمة التحقيقات ، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة .



تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض علي 7 أشخاص طرفي مشاجرة ، بسبب خلافات سابقة، بمنطقة الزيتون .



وتلقي مباحث قسم شرطة الزيتون، بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بالاسلحة البيضاء بين عدد من الأشخاص بإحدي الشوارع بدائرة القسم.



وبالإنتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بالاسلحة البيضاء، بين عائلتين بسبب خلافات سابقة وتمكن ضباط مباحث القسم من السيطرة علي المشاجرة والقبض علي طرفيها وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق .