مستشفى الخانكة التخصصي يجري جراحة استئصال "إصبع زائد" لطفلة عمرها عامين ونصف

نجح فريق طبي بقسم جراحة العظام، بمستشفى الخانكة التخصصي بمحافظة القليوبية، في إزالة "إصبع زائد"، بالقدم اليسري لطفلة عمرها عامين ونصف، حيث استغرقت الجراحة عدة ساعات تحت إشراف الدكتور أحمد حجاج رئيس قسم جراحة العظام المستشفي.

وأوضح الدكتور هشام نجيب استشاري عظام الأطفال والتشوهات بالمستسفى، أن الطفلة حضرت إلى المستشفى برفقة أسرتها تعاني من تشوه بالقدم اليسرى ووجود "إصبع زائد" بها، وعلى الفور جرى تجهيزها لإجراء الجراحة، مضيفًا بأن الجراحة استغرقت عدة ساعات وجرى إستئصال الإصبع الزائد بنجاح ووضع الطفلة تحت الملاحظة حتى تماثلت للشفاء وخرجت من المستشفى.

من جانبه أكد الدكتور السيد سليمان، مدير عام المستشفي، بأن علاج تشوهات العظام عند الأطفال يحتاج الى اختيار طبيب ذو خبرة وكفاءة عالية، وذلك لأن تشوهات العظام تعد من أكثر الأمراض الحرجة التي تحتاج إلى علاج سريع حتى لا تتطور حالة الطفل ويصاب بالعجز الكامل، مشيرًا بأن طرق علاج تشوهات العظام عند الأطفال تختلف بإختلاف نوع التشوه ومكانه ودرجة التشوه.

أجرى الجراحة الجراحة كلا من: الدكتور هشام محمد نجيب استشاري عظام الأطفال والتشوهات، بمعاونة الدكتور إبراهيم عيسوي، والدكتور محمد لطفي، والدكتور محمد المغاوري، أخصائي العظام، والدكتور محمد شعبان، والدكتور سامح عاطف، والدكتور محمود عياد، أخصائى التخدير، وفريق من أطقم التمريض بالعمليات والقسم الداخلي، وفنيين الأشعة.

إجراء جراحة لطفل

قدم الطفل بعد إجراء العملية

قدم الطفل قبل العملية