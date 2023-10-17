رئيس جامعة الزقازيق يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الطب البشري

نظمت اليوم الإدارة العامة لرعاية الطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر بجامعة الزقازيق حفل استقبال للطلاب الجدد بكلية الطب البشري.

وفي كلمته رحب الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة بالحضور والطلبة والطالبات الجدد ، مؤكدًا علي الدعم الكامل الذي تقدمه الجامعة بمختلف إداراتها لإبنائها وبناتها الطلاب.

وأشار إلي أن طلبة الطب البشري محظوظين بانتمائهم إلي كلية من أعرق الكليات علي مستوي الجامعات المصرية ، وأضاف أن الفرصه متاحه أمامهم لممارسة الأنشطة الطلابية داخل الجامعة لاسيما وأن د. احمد عناني عميد الكلية هو مستشار الأنشطة الطلابية.

ومن جانبه ناشد د. عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الطلاب بضرورة العمل علي تحديد الأهداف التي يسعون الوصول إليها والإصرار علي تحقيقها مثل الإلتحاق بالمراكز البحثية والمؤسسات الطبية الكبري ، مؤكدا علي أن الجامعة تقدم كافة التسهيلات الطبية وغير الطبية لأبناءها الطلاب٠



وأشار د.أحمد عناني عميد كلية الطب البشري إلي الجهد الكبير المبذول من قبل السادة رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس و أعضاء لجنة المناهج للنهوض بالعملية التعليمية داخل الكليه ، ووجه نداءً إلي الطلبة بضروره الإلتزام وبذل الجهد الذي يليق بمكانتهم ودورهم المهم في المجتمع.

و تضمن الحفل عددا من الفقرات الفنية والغنائية وعرضاً مسرحياً من أداء طلبة مسرح الكلية.

وفي ختام الحفل قام رئيس الجامعة بتكريم الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة الذين إلتحقوا بالكلية بمنحهم شهادات تقدير.

وقام د٠ أحمد عناني بتكريم د٠ خالد الدرندلي رئيس الجامعة، ود٠ عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بإهداءهما درع الكلية٠