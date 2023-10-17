رئيس جامعة بني سويف يترأس اجتماع ضمان الجودة والاعتماد

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماع ضمان الجودة والاعتماد، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طارق علي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة هبه عاطف مدير المركز، وأعضاء مجلس الإدارة.

خلال الاجتماع تمت الموافقة على تحديث الهيكل التنظيمي لمركز ضمان الجودة، وتوصيف مهام لجنة التخطيط الاستراتيجي، و لجنة الدعم الفني، ولجنة التدريب ، وتنظيم دورات تدريبية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وطبقا للخطة التدريبية السنوية للمركز، وعرض آخر المستجدات لتجديد الأيزو، كما تم عرض مقترح الخطة السنوية التنفيذية للمركز، بالإضافة إلى طلب الموافقة على تحديث لائحة المركز، وإحاطة المجلس علماً بالكليات المتقدمة للاعتماد هذا العام.