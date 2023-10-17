"مصر الرؤية – الإنجاز" ندوة تثقيفية بجامعة كفر الشيخ

عقدت جامعة كفر الشيخ، ندوة تثقيفية برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، تحت شعار مصر «الرؤية – الإنجاز»، والتى حاضرها الدكتور طاهر نصر مدرس زائر بأكاديمية ناصر العسكرية العليا ومدرب وخبير للموارد البشرية بالاكاديمية الوطنية للتدريب التابعة لرئاسة الجمهورية.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبشي نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الانشطة الطلابية، والدكتور على صبري امين عام الجامعة وعمداء كليات الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس وحضور مكثف من طلاب الجامعة.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الندوة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية على خروج هذا الجيل فى أبهي صورة توعوية وتثقيفية وتمكين على أعلي مستوي، مؤكداً حرص الجامعة على الاهتمام بجودة العملية التعليمية والانشطة الطلابية من خلال تنفيذ مثل هذه الندوات، وتوعية الطلاب بضرورة محاربة الأفكار الهدامة من خلال إعدادهم وتأهيلهم ليكونوا حائط صد للدفاع عن هذا الوطن، مؤكداً حرص الجامعة على إقامة العديد من الندوات والمؤتمرات والعديد من الأنشطة التوعوية التي يتم من خلالها استهداف تنمية وعي عند أبنائها الطلبة لمواجهة الشائعات والأفكار المتطرفة والتصدي لها.

وأشار الدكتور عبد الرازق دسوقي؛ الي حرص الجامعة على دعم المسار التنموي الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، ويحقق أهداف رؤية مصر 2030، مؤكدًا دعم الجامعة لجهود الدولة، وضرورة رفع الوعي لدى جميع فئات المجتمع، بما يحاك حول وطنهم من أخطار ومكائد، وتصحيح المعلومات المغلوطة، لمواجهة أي مخططات تستهدف أمن الوطن، مشيراً إلى القاء الضوء على جهود الدولة المصرية المتواصلة بين الماضي، والحاضر ، والمستقبل؛ في التصدي لكل المحاولات البائسة؛ للنيل من استقرارها، مطالباً الطلاب بضرورة الحفاظ على استقرار الوطن ونبذ العنف والتطرف والفرق بين طرق الإرهاب وحماية الوطن.

ومن جانبه اشار الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الي أن الندوة تهدف إلى إذكاء الشعور بنعمة الوطن الذي ينعم فيه الإنسان بالأمان على نفسه، وأهله، ودينه، وماله؛ فمصر أعظم الأوطان، بلد الأنبياء والعلماء، المحفوظة منذ الأزل، مشيراً إلى ضرورة التأكد من نشر أي أخبار لأنها قد تكون مغلوطة أو تكون كاذبة لأنها قد تؤدي إلى جرائم في حق الأوطان والشعوب، والالتزام بنشر الأخبار الصحيحة من مصدرها الصحيح.

وأشار الدكتور طاهر نصر المدرس بهيئة الموارد النووية والمحاضر الزائر بأكاديمية ناصر العسكرية، فى المحاضرة التي القاها، إلى أن إرهاب الفكر هو ما يجعل الإنسان يدمر حياته ذاتيا ويرى كل السلبيات فى حياته التى تجعله ناقما على أهله وعمله وبلده، مضيفا أن هناك عدة عوامل تجعل بعض المواطنين عرضة للتطرف، وتتمثل فى: تفكك الأسر المصرية، فقد القدرة على التعامل مع المحبطات النفسية الشخصية مما يؤدى إلى الشعور بالياس والاستسلام الذى يجعله أرضا خصبه للأفكار السلبية، عدم التمسك بتعاليم الدين وظهور التعصب ومحاولات إشعال الفتن الطائفية، غياب روح الإنتماء الوطنى مما يخلق تمردا على النظام والمجتمع والتعاون مع العدو ضد الوطن.

وأكد أن مواجهة الفكر المتطرف تتم من خلال تعزيز قيم الانتماء للوطن والتوعية بالمخاطر المحيطة به مما يجعل المواطنين أداة تصدى لكل من يريد الخراب للوطن.