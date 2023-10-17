محافظ القليوبية يتابع تطبيق مبادرة خفض الأسعار بمدينة كفر شكر

تفقد اليوم عبد الحميد الهجان لليوم الرابع على التوالي، عددا من السلاسل والمعارض التجارية والهايبر ماركت بمدينة كفر شكر في ضوء تطبيق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، ومن بينها دلتا ماركت التابع للشركة العامة لتجارة الجملة لوزارة التموين، وهايبر كازيون وهايبر الدكان.

وقال محافظ القليوبية، في بيان له اليوم، أن المبادرة تهدف إلى تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب من 15% إلى 25 % وهى سلع " السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز، بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض، والتي تم تطبيقها السبت الماضي.

وكلف محافظ القليوبية، مسئولي مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والصحة، والطب البيطري، والوحدات المحلية، بتشديد الرقابة والمرور الميداني على المحال التجارية والمعارض والمنافذ الاستهلاكية الثابتة والمتحركة، وبشكل يومي، للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية.

وأكد محافظ القليوبية، أنه تجرى متابعة أسعار السلع الغذائية على مدار الساعة بجميع مراكز ومدن المحافظة، لافتاً أن ظاهرة ارتفاع الأسعار هي ظاهرة يعاني منها كافة دول العالم، ولا سبيل للخروج منها إلا بتضافر كل الجهود من الدولة والقطاع الخاص معاً لتقديم السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية.