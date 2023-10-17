المندوه: ترشحي لخوض انتخابات الزمالك سليم وقانوني

أكد حسام المندوه المرشح في انتخابات الزمالك على منصب أمين الصندوق، أن موقفه في الترشح لخوض انتخابات النادي قانوني، وأن خلال ساعات قليلة مقبلة سيتم حسم الأمر من القضاء الإداري بشكل نهائي بصحة خوضه للانتخابات .

أضاف المندوه في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أنه ليس استثناء بإعلان ترشحه لخوض انتخابات الزمالك وهوعضو برلماني، فهناك العديد من أعضاء البرلمان وفي نفس الوقت يتولون مناصب في مجالس إدارت الأندية الرياضية .

ويخوض المندوه انتخابات الزمالك المقرر لها الجمعة المقبل على منصب أمين الصندوق ضمن قائمة حسين لبيب وهى القائمة الأوفر حظا وبها أسماء قوية وثقيله مثل حسين لبيب وهشام نصر وأحمد سليمان وهاني شكري وهاني برزي وحسين السيد وغيرهم.

ويقود الزمالك حاليا ولحين عقد الانتخابات لجنة مؤقتة من قبل وزارة الشباب والرياضة وذلك برئاسة عماد البناني.