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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الرئيس الصيني: مبادرة الحزام والطريق تستهدف تعزيز الترابط والتواصل في العالم

الرئيس الصيني ورئيس
الرئيس الصيني ورئيس الوزراء
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حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مأدبة عشاء أقامها الرئيس الصيني شي جين بينج، للترحيب برؤساء الدول والحكومات، المشاركين في منتدى "الحزام والطريق للتعاون الدولي" ببكين، وذلك بقاعة الشعب الكبرى مساء اليوم.

واستقبل الرئيس الصيني، الدكتور مصطفى مدبولي، ضمن المشاركين بالمأدبة من رؤساء الحكومات، وتم التقاط صور تذكارية.

كما ألقى الرئيس الصيني كلمة، رحب في مستهلها بالحضور، مؤكداً أن بلاده حرصت منذ طرح مبادرة الحزام والطريق على تكثيف طاقاتها من أجل تعزيز الترابط والتواصل في العالم، حيث تعتبر هذه المبادرة منصة للتعاون تقوم على أساس تحقيق التنمية للشعوب، لافتاً إلى أنه تم تحقيق إنجازات ملموسة بالفعل، وان التحديات الراهنة التي تواجه جهود التنمية يمكن تجاوزها من خلال التعاون والسلام.

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الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزارء الرئيس الصيني شي جين بينج الحزام والطريق للتعاون الدولي
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