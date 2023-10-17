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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة الملك سلمان تناقش سبل التعاون مع جامعات صينية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقى وفد من جامعة الملك سلمان الدولية برئاسة الدكتور أشرف حسين ممثلي مجموعة من الجامعات الصينية على رأسها جامعة يانج زو وجامعة ليوانج نورمال، وبحضور نواب الشئون الأكاديمية والعلاقات الدولية والقيادات الجامعية، حيث تم بحث سبل التعاون في العديد من الملفات الهامة والتي يأتي في أولوياتها التعاون في مجالات علوم الحاسب، والذكاء الاصطناعي، والعلوم الهندسية، والتكنولوجية.
وأوضح الدكتور رئيس الجامعة أنه تم خلال اللقاء التشاور حول سبل تعزيز التعاون في توطين مجال اللغة الصينية التطبيقية ومجال تبادل الخبرات والطلاب والأساتذة وتقديم المنح الدراسية للطلاب بالجامعة لاستكمال دراستهم وتنفيذ مشروعات التخرج، واستكمال الدراسات العليا في كبرى الجامعات الصينية، والسعي الى طرح شهادة جامعية مزدوجة وتوطين أسلوب جودة للعملية التعليمة بشكل مختلف لتأهيل الطلاب الى سوق العمل ومما يفي باحتياجاتهم ومتطلباتهم التدريبية للمنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.
وأضاف ان الجامعة تطلع دائما الى تعزيز التعاون وبناء الشراكات القوية مع الجهات والمؤسسات والجامعات ذات المكانة الدولية المتميزة، وكذلك الانفتاح للاستفادة من الخبرات الدولية.

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الأكاديمية الجامعات الصينية الذكاء الاصطناع العلاقات الدولية الدكتور أشرف اللغة الصينية
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