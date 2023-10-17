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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي: مصر مستمرة في مساعيها لتبني مسار التهدئة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن مصر مستمرة في مساعيها لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية لحث الأطراف على تبني مسار التهدئة، وكذا إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك لتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة الإنسانية.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من فوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول التباحث بشأن تطورات التصعيد العسكري الحالي في قطاع غزة، حيث أكد الجانبان أهمية مراعاة التبعات الإنسانية الخطيرة للمواجهات المسلحة على حياة المدنيين، فضلاً عن امتداد تداعياتها الأمنية والسياسية إلى المنطقة برمتها، كما شدد الرئيس على أن مصر مستمرة في مساعيها لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية لحث الأطراف على تبني مسار التهدئة، وكذا إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك لتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة الإنسانية.

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الجهود الإقليمية والدولية الرئيس عبد الفتاح السيسي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية
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