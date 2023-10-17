محافظ دمياط تتابع ميدانيا مشروعات حياة كريمة في كفر سعد

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة تفقدية بقرية تفتيش ثان التابعة للوحدة المحلية بالمحمدية بمركز كفر سعد، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، رافقها خلالها العقيد دكتور سعيد عبد الخالق المشرف على المبادرة، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد.

تفقدت " المحافظ " مبنى الخدمات الحكومية بالقرية بعد الانتهاء من إجراءات الفرش والتجهيز و بدء التشغيل بالمركز التكنولوجي و اقسامه المختلفة، حيث تابعت آلية العمل بجميع الأقسام، وأكدت على توزيع الأثاث المكتبى وفقًا لاحتياجات كل إدارة، و استكمال جميع الإجراءات الخاصة بتوصيل الانترنت و كافة الاحتياجات و أيضًا وضع خطة لضبط منظومة حضور وانصراف العاملين بالمجمع، وذلك لتشغيله بكامل طاقته.

وعلى جانب آخر، تابعت " محافظ دمياط" الموقف النهائى لمشروع إنشاء مركز العزيمة لعلاج الإدمان بالمحمدية، المٌقام وفقًا للبروتوكول المبرم بين المحافظة و صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي ، حيث تفقدت المركز الذى يضم غرف اعاشة بإجمالى ١٤٠ سرير للمرضى والمقيمين ، و ملعب كرة قدم ، صالات ألعاب رياضية " جيم ، تنس طاولة، بلياردو" ، مطعم ، ورش تأهيل و قاعات فنية ، وفى هذا السياق،، أشادت " المحافظ " بالمستوى التنفيذى لإنشاء المركز الذى يُعد الأول من نوعه لتقديم الخدمات العلاجية من الإدمان بمحافظة دمياط.

وبذات القرية ،تابعت " المحافظ " موقف تشغيل مجمع الخدمات الزراعية و البيطرية ، حيث تفقدت أقسامه بعد الانتهاء من إجراءات الفرش والتجهيز واطلعت على خطط العمل بتلك الأقسام في مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في مركز كفر سعد في دمياط حيث تابعت محافظ دمياط نسب الانجاز في مشروعات المبادرة والموقف النهائى لمشروع إنشاء مركز العزيمة لعلاج الإدمان بالمحمدية، المٌقام وفقًا للبروتوكول المبرم بين المحافظة و صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.