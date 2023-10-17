وزير الخارجية التونسي يبحث مع نظرائه من أوروبا الشمالية آخر تطورات الوضع بفلسطين

بحث وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار مع نظرائه من أوروبا الشمالية، آخر مستجدات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها اليوم الثلاثاء أن هذه اللقاءات الثنائية التى عقدها عمار مع نظرائه من كل من السويد والدنمارك إلى جانب لقائه مع كاتب الدولة للشؤون الخارجية والدّفاع الفنلندي،تأتى على هامش مشاركته في الدورة 20 لاجتماعات وزراء الخارجية الأفارقة ودول شمال أوروبا المنعقد حاليا بالجزائر.

وفي السياق ذاته، أكّد عمار ضرورة تكثيف المساعي للتوصل إلى وقف فوري لهذا العدوان الذي يستهدف المدنيين والأطفال والرضع في خرق تام للقوانين الدولية، داعيًا هذه الدول لدعم قضية الشعب الفلسطيني العادلة.