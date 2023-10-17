التنمية المحلية: إضافة 17 دورة جديدة ضمن الخطة التدريبية لمركز سقارة

أكد المهندس صلاح شحاته مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية والتكنولوجية والمشرف علي مركز سقارة، نجاح الخطة التدريبية للعام الماضي 2022/2023 وهي أول خطة تدريبية تم تنفيذها في ولاية اللواء هشام آمنة وتعد الأكبر التي شهدها المركز بتوجيهات منه بإضافة 17 دورة جديدة بها بإجمالي عدد الأوائل 498 متدرب في 27 محافظة، وكان أكثر الأوائل من العاملين بالوزارة.

ووجه الشكر للوزير لتشجيعه الدائم وحرصه علي تكريم المتميزين من العاملين بالوزارة، ووجه أيضًا الشكر لجميع زملائه في العمل لتقديمهم كافة أوجه الدعم اللازم لقيام المركز بأفضل أداء .

وأشار مساعد الوزير خلال حفل تكريم أوائل الدورات التدريبية بمركز سقاره اليوم الثلاثاء الي ان الوزارة مستمرة في تطوير نظم وبرامج التدريب بسقارة والتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة مثل الاكاديمية الوطنية للتدريب ، مشيرا الي اهمية الدور الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية في خدمة المواطنين علي أرض المحافظات مما يتطلب وجود كوادر محلية مؤهلة ومدربة علي احدث النظم والبرامج التدريبية .

