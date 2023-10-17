محافظ بني سويف: انتظام العمل بمبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام العمل بمنافذ البيع المتنقلة “سيارات نصف نقل محملة بالسلع” بمراكز ومدن المحافظة، ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية ، والتي يتم تنفيذها في إطار تكليفات رئاسة مجلس الوزراء لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالعمل على خفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

حيث تواصلت فاعليات المبادرة "اليوم "بإهناسيا، من خلال تواجد تلك المنافذ "سيارات محملة بسلع غذائية" ، تشمل(سكر، زيت ، جبن ، مكرونة، أرز ، سمن وغيرها من السلع الغذائية )،بأسعار مخفضة تصل إلى 25 % عن نظيرتها بالأسواق، وذلك وسط ترحيب وإقبال من المواطنين الذين توافدوا لشراء احتياجاتهم من السلع التي توفرها المبادرة التي تستهدف تخفيف العبء والتيسير عليهم في الحصول على السلع الغذائية والتموينية بأسعار مخفضة ، وذلك تحت إشراف المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين ، ورئيس مركز ومدينة إهناسيا ناصر سيف النصر ومسؤولى التموين بالوحدة المحلية

فيما أشار وكيل التموين إلى تكليفات المحافظ "د.محمد هاني غنيم " باستمرار المتابعة الميدانية للحملة وتوفير كافة التيسيرات اللازمة لتوجيه منافذ البيع المتنقلة ووصلها لكافة مراكز ومدن المحافظة ، لضمان توفير تلك السلع إلى المواطنين بأسعار مخفضة ، مع التصدي لجشع بعض التجار، ومحاربة الغلاء والاحتكار والغش التجاري.