القبض على محاسب و3 آخرين لاتجارهم في النقد الأجنبي

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض علي محاسب و3 آخرين لإتجارهم في النقد الأجنبي.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (محاسب بإحدى الشركات - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى متخذاً من دائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة "ملكه" بالمنطقة المشار إليها وعثر بحوزته على مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية".. وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى وأقر بتحصله عليها من (3 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة النزهة) أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم مبالغ مالية عملات "أجنبية" وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.