"آمنة" يوجه المحافظين بتكريم أوائل الدورات التي ينفذها مركز سقارة للتدريب

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، المحافظين بأهمية تكريم أوائل الدورات التي يتم تنفيذها في مركز سقارة للتدريب وضرورة متابعة أداؤهم بعد الحصول على التدريب في جهات عملهم وقياس مدي التطور والعائد من التدريب بشكل دورى على المتدربين وانعكاس التدريب علي تحسين الخدمات والعمل بالمحليات.

وأشار الوزير خلال حفل تكريم أوائل الدورات التدريبية بمركز سقاره اليوم الثلاثاء الي ان الوزارة مستمرة في تطوير نظم وبرامج التدريب بسقارة والتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة مثل الاكاديمية الوطنية للتدريب ، مشيرا الي اهمية الدور الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية في خدمة المواطنين علي أرض المحافظات مما يتطلب وجود كوادر محلية مؤهلة ومدربة علي احدث النظم والبرامج التدريبية .

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الوزارة بدات العمل منذ عدة شهور من المقر الجديد بالحي الحكومي بالعاصمة الادارية الجديدة وسط بيئة عمل متطورة وجديدة لجميع العاملين .

وخلال اللقاء حرص وزير التنمية المحلية على الاستماع لبعض الأفكار والمقترحات من المكرمين التي استفادوا منها خلال الدورات التدريبية بما يحقق الاستفادة المثلى منها في آليات وبرامج عمل الوزارة فيما يخص بعض المجالات الخاصة بالدورات التدريبية، وحرص المكرمين من الأوائل على تقديم الشكر والتقدير لوزير التنمية المحلية على هذه اللافتة الطيبة وتكريمهم واستعرض معهم بعض الأفكار والمقترحات التي استفادوا منها خلال التدريب.