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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إيهاب جلال يعطي صالح جمعة فرصة أخيرة لإثبات نفسه مع الدراويش

صالح جمعة
صالح جمعة
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أبرم الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي اتفاقا مع لاعبه صالح جمعة بإن يلتزم في التدريبات وأن يستغل فرصته الأخيرة مع الفريق والظهور بشكل مناسب حتى يستفيد الفريق من خدماته.

وأكمل جلال حديثه للاعب مطالبا إياه بضرورة تكثيف جهوده والالتزام بالتدريبات البدنية والفنية حتى تكون جاهزا للمشاركة مع الفريق بداية من لقاء المصري البورسعيدي في الجوله القادمة.

وتم تكليف مخطط الأحمال الكابتن أحمد صالح من قبل المدير الفني بعمل برنامج تأهيل للاعب حتى يلتزم به لكي يستعيد مستواه الغير جيد بسبب طول فترة غيابه عن الملاعب.

من جهته فقد وعد اللاعب بإن يلتزم ويكثف من تدريباته ويعمل على تجهيز نفسه في أقرب وقت ممكن حتى يتمكن من الوجود مع الفريق الفترة القادمة.

ويرغب كل أعضاء الجهاز الفني بنادي الإسماعيلي في تجهيز صالح جمعه والاستفادة من خدمات الاعب في المباريات القادمة ولا سيما في مباراة المصري البورسعيدي في الجولة الرابعة في الدوري المصري والتي مقرر إقامتها بعد انتهاء الأجندة الدولية.

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إيهاب جلال الإسماعيلي صالح جمعة
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