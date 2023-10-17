السبت.. افتتاح معرض موسيقى الحروف بدار الأوبرا

يعرض الفنان خليفة الشيمى أكثر من 60 لوحة لفن الخط العربى خلال معرضه بعنوان تحت عنوان "موسيقى الحروف" الذى يفتتح فى السابعة مساء السبت 21 اكتوبر بقاعة صلاح طاهر بدار الاوبرا ويستمر حتى الخميس 26 أكتوبر.

يضم المعرض أعمالا تعكس جماليات الحروف العربية منفذة بخامات مختلفة " ميكسيد ميديا ".

يذكر أن الفنان خليفة الشيمي فنان تشكيلى وخطاط درس فنون العمارة الإسلامية والخط العربى وحصل على إجازة فى أنواع الخطوط المختلفة من شيوخ الخط العربى، أقام العديد من المعارض الناجحة الخاصة الى جانب مشاركات فى معارض هامه بمصر والإمارات، عضو بجمعية الإمارات للفنون التشكيلية وجمعية الخط العربى والزخرفة الاسلامية وعضو نقابة الخط العربى بالقاهرة .