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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بسبب تغيير الزيت.. مشاجرة مسلحة بين 6 أشخاص بمدينة نصر

ارشيفية
ارشيفية
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كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ومصابين بدائرة القسم. 


بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كل من طرف أول: (مالك مقهى ونجله "مصاب بجرح سطحى") وبحوزة أحدهما (طبنجة - عدد 3 طلقات من ذات العيار) ، طرف ثان: (مالك ورشة ، 3 آخرين "مصابين بجروح متفرقة بالجسم").. وذلك بسبب عدم قيام الطرف الأول بسداد قيمة تغير زيت للسيارة خاصته بالورشة ملك الطرف الثانى تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم البعض بالضرب ونتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها. 


عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه. 


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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