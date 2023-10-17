هشام آمنة: نولي اهتماما كبيرا بملف التدريب وتأهيل الكوادر المحلية في جميع المستويات

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، استمرار مركز سقارة في تنفيذ خطته التدريبية بالعام التدريبي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، والتي جاءت لتلبي معظم الاحتياجات التدريبية الواردة من قطاعات الوزارة والمحافظات ومحدثة عن العام الماضي بنسبة 34%، حيث سيتم هذا العام عقد حوالى ١٧٢ دورة تدريبية، منهم ٥٨ دورة تدريبية تنفذ لأول مرة يستفيد منها حوالى ٦٤٢٥ متدرب من كافة المحافظات وتنفذ في ٤٠ أسبوع تدريبي علي مدار 11 شهراً، مضيفاً إن مركز سقارة للتدريب أصبح له دور واضح ومميز خلال السنوات الأخيرة لإعداد الكوادر المحلية وتدريبهم وتأهليهم، وأصبح منارة للتدريب المحلى في المحافظات المصرية.

وأشار وزير التنمية المحلي خلال حفل تكريم مركز سقارة اليوم الثلاثاء إلى أن مركز سقارة يبذل قصارى جهده لتطوير الخطة التدريبية المقدمة خلال العام التدريبي الحالي ورفع مستوى القائمين على منظومة التدريب، وذلك من خلال العديد من ورش العمل والاجتماعات التي تم عقدها علي مدار الأشهر السابقة بالمركز مع ممثلي المحافظات والوزارة والخبراء والمدربين، مشيرًا إلى متابعته المستمرة للارتقاء بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة في كافة النواحي المؤسسية والمعرفية والتدريبية والتكنولوجية والمعلوماتية.

ولفت اللواء هشام آمنة،، إلى أنه سيتم كل عام تكرار التكريم للمتميزين من أوائل الدورات التدريبية بالوزارة في مركز التدريب بسقارة ، مؤكدًا أن وزارة التنمية المحلية تولى اهتماماً كبيراً بملف التدريب وتأهيل الكوادر المحلية في جميع المستويات الإدارية بإعتبار التدريب أحد الآليات الأساسية للحماية من الفساد الذى تواجهه الوزارة بكل قوة وحسم، كما سيتم أيضاً توفير برامج تدريبية بالتعاون مع بعض الجهات والمؤسسات التدريبية الأخرى وتوفير بعض الفرص التدريبية بالخارج في إطار التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لمصر وكذا الجهات الدولية التي تتعاون مع الوزارة في العديد من الملفات والمشروعات والبرامج.

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