انطلاق مبادرة "القضاء على أمراض سوء التغذية" لأطفال المدارس الابتدائية بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بدء أعمال المبادرة الرئاسية للصحة والمتعلقة بتنفيذ مبادرة القضاء على أمراض سوء التغذية بالمدارس استكمالاً للندوات التثقيفية يقوم بها كل من( وزارة الصحة والسكان _ معهد التغذية _ الهيئة العامة للتأمين الصحى) بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تم عقد عدة ندوات تثقيفية للمعلمين وأولياء الأمور بمدارس المرحلة الابتدائية بالقاهرة لزيادة الوعى بالتغذية السليمة أكل من المعلمين وأولياء الأمور وذلك من ١٥ حتى ١٧ أكتوبر.

وجاء ذلك وفق توجيهات رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، و راندة شاهين مدير الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم، وأيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، ومحمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة العامة المستشفيات والمعاهد التعليمية، وسحر خيرى عميد المعهد القومى التغذية، وإيناس محمد فوزى استشارى طب آطفال بالمعهد القومى للتغذية، ورضوان عبد المطلب مدير إدارة التعليم الإبتدائي بالمديرية.

وأوضح مدير المديرية، أن دور المدرسة لا ينفصل عن دور الأسرة فى رفع الوعى الصحى للطلاب واكتساب المعلومات الصحية عن صحة الأطفال وتغذيتهم لذلك تم عقد ندوات تثقيفية لأولياء الأمور والمعلمين بمدارس القاهرة.

وأشار إلى ان التغذية الجيدة هى حجر الأساس لبقاء الطفل ونموه إذ بتمتع إلأطفال الذى يحصلون على تغذية جيدة بقدرة أفضل على النمو والتعلم واللعب و المشاركة فى مجتمعاتهم المحلية، كما أنهم أكثر قدرة على تحمل الأزمات ومع ذلك لا يحصل العديد من الأطفال حاليا على التغذية ألتى يحتاجونها لك يحيوا ويزدهروا.

ومن هنا تم إنطلاق فاعليات المبادرة الرئاسية للتوعية الغذائية لأبنائنا الطلبة ومقاومة آمراض سوء التغذية، بافتتاح حملة التوعية التغذوية بمدرسة ( القبة الفداوية) الإبتدائية بإدارة الوايلى التعليمية

تم عقد ندوة تثقيفية بحضور أولياء الامور والمعلمين للتوعية بأهمية علاج أمراض سوء التغذية للأطفال فى المدارس والكشف المبكر عن أمراض السمنة _ الانيميا وكذلك تم الفاء الضوء عن آلآهتمام بالصحة العامة للأطفال وكيفية الحفاظ عليها و القضاء على الأمراض الناجمة عن سوء التغذية

وفى نهاية الندوة تم التوجه بالشكر لكل الجهات المشاركة و الداعمة فى هذه المبادرة وكل القائمين عليها للجهد المبذول كما تم الشكر لاولياء الامور الحاضرين فى الندوة لحرصهم على التواجد من آجل صحة أفضل لأبنائهم.

كما تم تكريم رندة شاهين مدير الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم، و ايمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة،ورضوان عبد المطلب مدير إدارة التعليم الإبتدائي، و وفاء رضامدير عام إدارة الوايلى التعليمية

ولفيف من القيادات، بتقديم دروع تقديرا للجهود المبذولة بمدارس القاهرة فى تنفيذ فاعليات المبادرة الرئاسية للصحة للقضاء على أمراض سوء التغذية لأطفال المدارس الإبتدائية.

وتوجهت وفاء رضا مدير عام إدارة الوايلى بتسليم الدرع الخاص إلى أيمن موسى مدير المديرية بمكتبه بالمديرية، حيث تسعى الدولة بتقديم كافة الدعم والتيسيرات لإنجاح أعمال المبادرة الرئاسية للقضاء على أمراض سوء التغذية و الوصول لكافة الأطفال المستهدفة والنهوض بصحة المواطن وخاصة اطفال المدارس من أجل غد أفضل للأجيال القادمة.