سكرتير عام بني سويف يلتقى وفد منطقة الدعوة والإعلام الديني

التقى السكرتير العام لمحافظة بني سويف اللواء حازم عزت السكرتير العام، وفد منطقة دعوة والإعلام الديني ببني سويف التابعة لمجمع البحوث الإسلامية.

ياتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والذي ضم :فضيلة الشيخ رضا محمد عبدالحليم المدير العام ورئيس لجنة الفتوى والمصالحات لمنطقة وعظ بني سويف، فضيلة الشيخ جمعة محمد حسن مدير التوجيه بالمنطقة، فضيلة الشيخ محمد سعيد يوسف المنسق الإعلامي للمنطقة،فضيلة الشيخ رأفت صلاح كمال المشرف العام على القافلة الدعوية القادمة من مجمع البحوث الإسلامية،وأعضاء القافلة ( الشيخ محمد سيد عبدالعال ، الشيخ محمد صلاح هاشم ، الشيخ محمود أحمد هاشم ).

ناقش السكرتير العام مستجدات وسير العمل في القافلة الدعوية ، التي ينفذها البحوث الإسلامية خلال الفترة من 14 إلى 21 أكتوبر الجاري ،تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وتشمل عقد ندوات ولقاءات توعوية بالمدارس والمعاهد الأزهرية ومراكز الشباب والوحدات المحلية والمساجد ، تهدف إلى تعزيز نشر الفكر الوسطى المستنير وتصحيح المفاهيم المغلوطة، بجانب مناقشة عدداً من القضايا المجتمعية و المناسبات والأحداث الجارية مثل ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ، فضل الشهادة ومكانة الشهيد ومنزلته في الإسلام ، الحفاظ على البيئة في ضوء تعاليم الإسلام ، موقف الإسلام من الغش والاحتكار وآثارهما السلبية على المجتمع وغيرها من الموضوعات

من جانبه أكد السكرتير العام على توجيهات المحافظ "د.محمد هاني غنيم" لمسؤولى الجهات الشريكة من الأجهزة التنفيذية ،باستمرار توفير كافة التيسيرات اللازمة لاستكمال فعاليات القافلة الدعوية، التي تسهم في دعم وتعزيز خطط المحافظة في كافة المجالات التوعوية والمجتمعية والاجتماعية ، من خلال ترسيخ مفاهيم وقيم الولاء والانتماء الوطني ونشر المفاهيم الصحيحة للدين الإسلامي الحنيف، لاسيما في ظل هذه الظروف والتحديات الحالية.