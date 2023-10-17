اتصالات من &e في مصر تستثمر 10 مليارات جنيه في تطوير الشبكة خلال 2024

كشف أحمد يحيي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في شركة اتصالات من& e في مصر، عن اعتزامها ضخ استثمارات في تطوير الشبكة خلال العام المقبل بقيمة تصل الي 10 مليارات جنيه مقارنة بـ7 مليارات جنيه في 2023.

وقال يحيي إن شركته استثمرت خلال السنوات الماضية نحو 170 مليون جنيه في مجال المسئولية المجتمعية .

ولفت إلي الوعي بالعلامة التجارية الجديدة للشركة منذ يوليو 2022 وحتي الآن ارتفع بنسبة 75% ، مبينا أن شركته الاسرع نموا في استقطاب عملاء جدد مع زيادة الطلب علي خدمات نقل البيانات .

وتابع أن خدمة المحفظة الإلكترونية علي شبكة اتصالات مصر تستقبل نحو 1.5 مليون عميل شهريا بنسبة زيادة سنوية تبلغ 200% في عدد العملاء وحجم التعاملات المالية بإجمالي 15 مليار جنيه شهريا.

ومن جانبه ، المح حازم متولي ، الرئيس التنفيذي للشركة أن اتصالات تتوقع وصول أعداد مستخدمي خدمة المحفظة الإلكترونية الي 2 مليون مستخدم خلال 2024 مقابل مليون عميل في 2023.

وألمح متولي أن شركته جاهزة فنيا لتقديم خدمات شرائح الاتصالات المدمجة esim ، مبينا أن الفترة المقبلة ستشهد استعادة القوي الشرائية تدريجيا لمستوي الانفاق علي خدمات الاتصالات خلال الفترة المتبقية من العام الجاري والمقبل