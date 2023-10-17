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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير التنمية المحلية يشهد حفل تكريم أوائل الدورات التدريبية بمركز سقارة

حفل تكريم مركز سقارة
حفل تكريم مركز سقارة
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كرم اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عدداً من العاملين بالوزارة من أوائل الدورات التدريبية التي تم تنفيذها بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال العام التدريبي 2022 /2023 وعدد من مسئولي التدريب بالإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بالوزارة، ومسئولي التدريب بمركز التنمية المحلية بسقارة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة في إطار جهود وزارة التنمية المحلية في تأهيل ورفع كفاءة العاملين بالمحليات وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادي ثان بالإدارة المحلية، لتحقيق توجهات القيادة السياسية وتنفيذ إستراتيجية مصر 2030 .

ومنح وزير التنمية المحلية، بمنح أوائل الدورات شهادات تقدير لتميزهم بها والتي تتضمن موضوعات تنمية مهارات القيادات في إدارة الازمات والفعاليات الإعلامية والسكرتارية التنفيذية والمكاتب الفنية، والتصميم والجرافيك، واساسيات التحول الرقمي  وإعداد مدربين في الشئون المالية وتطوير مهارات فرق المتابعة والتفتيش، وإعداد القادة ومؤشرات الأداء، واعداد المخططات التفصيلية والعمرانية والتخطيط الاستراتيجي ، وتطوير مهارات التعاون الدولي ، وتنمية مهارات القيادات في مجال القدرات الشخصية القيادية، والدورة التأهيلية الاولي والثانية للشبكة الوطنية والسلامة العامة للازمات والسلامة الوطنية، وتحليل مضمون الخطاب السياسي والإعلامي، والويب ونظم المعلومات الجغرافية.
وخلال اللقاء أعرب اللواء هشام آمنة، عن سعادته بلقاء المكرمين من أوائل الدورات التدريبية من العاملين بالوزارة في ظل حرصه المستمر على تحسين بيئة العمل لجميع العاملين بالوزارة لمساعدتهم على التفاني في العمل وحسن أداء المهام المكلفين بها على أكمل وجه.

ووجه وزير التنمية المحلية الشكر لجميع القائمين علي العمل بمركز التنمية المحلية بسقارة لأدائهم المتميز للنهوض بالمنظومة التدريبية التي يقدمها المركز للعاملين بالإدارة المحلية علي مستوي جميع المحافظات .

 

 

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وزير التنمية المحلية يشهد حفل تكريم أوائل الدورات التدريبية من العاملين بالوزارة بمركز سقارة للتدريب لعام 2022 2023 اللواء هشام آمنة مستمرون في تطوير نظم وبرامج التدريب بسقارة لتعزيز دور الوزارة في خدمة المواطنين بالمحافظات
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