"تعليم القاهرة" تكرم الطلاب المتفوقين بمدرسة أبو بكر الصديق الرياضية

كرمت زينب عبدالفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، لشئون الادارات التعليمية، اليوم الثلاثاء، الطلاب المتفوقين علمياً ورياضياً بمدرسة أبوبكر الصديق الرياضية الاعدادية الثانوية بنين التابعة لإدارة الوايلي التعليمية أثناء طابور الصباح.

جاء ذلك وفقاً لتوجيهات أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، بشأن ضرورة تحفيز وتشجيع أبنائنا الطلاب الموهوبين فى جميع الانشطة المختلفة.

كان في استقبالها الدكتورة وفاء رضا مدير عام إدارة الوايلي التعليمية، ومحمد الشابورى وكيل إدارة الوايلي التعليمية، وحمدان الصادق مدير المدرسة

وأكدت "وكيل تعليم القاهرة" على أهمية نشر الوعي الرياضي لكسب اللياقة البدنية والمحافظة على صحة الجسم التى تكسب الطالب صحة عقلية واجتماعية ونفسية تجعله قادر على النهوض بمجتمعه .

كما أكدت "زينب عبد الفتاح" دعم واهتمام "مدير المديرية أيمن موسى" للكشف عن الطلبة الموهوبين رياضيًّا لاستقطابهم للمشاركة ضمن فرق البطولات المدرسية والوطنية والدولية واهتمام "موسى" بالنهوض بالتربية الرياضية داخل المؤسسات التعليمية التي بدورها تعزز ثقة الطلبة بانفسهم، وتحفزهم على بناء مستقبلهم ومستقبل بلادهم.

وفى ختام الزيارة،تقدمت بالشكر والتقدير لمدير عام الإدارة ووكيل الإدارة ومدير المدرسة على الجهد المبذول للارتقاء بمستوى ابنائنا الطلاب ذهنياً ورياضياً.