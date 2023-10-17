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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس الثاني يلتقي مجمع رهبان "الأنبا شنودة" بميلانو

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الثلاثاء، مجمع رهبان دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بميلانو، في الدير ذاته، بحضور أسقف ورئيس الدير وإيبارشية ميلانو نيافة الأنبا أنطونيو، والوفد المرافق لقداسته، ونيافة الأنبا لوقا أسقف سويسرا الفرنسية وجنوبي فرنسا، وذلك في إطار الزيارة الرعوية الحالية لميلانو وڤينيسيا، والتي بدأها الثلاثاء الماضي.

ألقى قداسة البابا كلمة روحية على الآباء الرهبان ثم استقبل أسئلتهم وأجاب عليها، وفي الختام باركهم ووزع عليهم هدايا تذكارية.

كان قداسة البابا قد عاد إلى ميلانو، مساء أمس، بعد انتهاء زيارته إلى ڤينيسيا، والتي استمرت لثلاثة أيام.

 

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