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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بدء مشروع تحسين الزراعة الموجهة للسوق لصغار المزارعين بالمنيا

مشروع تحسين الزراعة
مشروع تحسين الزراعة الموجهة للسوق لصغار
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 تبدأ مديرية الزراعة بالمنيا المرحلة الثانية من مشروع "تحسين الزراعة الموجهة للسوق لصغار المزارعين" والمقرر أن يستمر حتى سبتمبر من عام 2027 وتستهدف 9 قرى لخدمة 480 مزارعا و80 سيدة.

وأنهى فريق من خبراء مشروع "تحسين الزراعة الموجه للسوق لصغار المزارعين" اليوم الثلاثاء، تفقده المشروعات التي تم تنفيذها خلال المرحلة الأولي من المشروع بقرى تلة، كوم مطاي، فى الفترة من مايو 2014 وحتى أبريل 2019 فى 14 قرية، شارك بها 1129 مزارعا و353 سيدة باشتراك 181 مهندسا من الإرشاد والتعاون الزراعي.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، ان اللواء اسامة القاضى يولى المشروع اهتماما خاصا مشيدا بالتعاون مع الجانب اليابانى، وان سيادته وجه بتسهيل مهمة خبراء الجايكا وتذليل اى عقبات قد تواجه المشروع، مشيرا الى ان مشروع "تحسين الزراعة الموجه للسوق لصغار المزارعين ISMAP " يهدف إلى زيادة الدخل الزراعي لصغار المزارعين وصغار المزارعين المجاورين في منطقة المشروع من خلال أسلوب الإرشاد الزراعي القائم على نهج SHEP وهو تمكين وتشجيع زراعة المحاصيل البستانية لأصحاب الحيازات الصغيرة، وتبني مفهوم "الزراعة للبيع " وليس الزراعة ثم البيع " أي الزراعة الموجهة للسوق لزيادة الدخل الزراعي وتحسين مستوى معيشة المزارع. 

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اللواء اسامه القاضي الوكالة اليابانية للتعاون الدولى الجايكا مديرية الزراعة بالمنيا وزارة الزراعة وكيل وزارة الزراعه
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