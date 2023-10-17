دورة تدريبية لمسئولي خدمة المواطنين ومكاتب وحدة حقوق الإنسان بالمنيا

أعلنت إدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة المنيا، عن تنفيذ دورة تدريبية لمسئولي خدمة المواطنين ومكاتب وحدة حقوق الإنسان على مستوى مراكز المحافظة تستمر على مدار يومي 18 و19 أكتوبر الجاري، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالاهتمام بتنمية مهارات العاملين خاصة في مجال التواصل والاتصال مع المواطنين من أجل الارتقاء بمستوى أداء الخدمات المقدمة.

ومن جانبها، قالت نجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، إن التدريب يتناول عدداً من المحاور المتنوعة تضم (مهارة الاتصال والتواصل مع المواطنين ـ مهارة الاتصال والتواصل مع الأشخاص من ذوى الإعاقة، مبادئ في لغة الإشارة).

وتستهدف الدورة 25 مشاركا من مسئولي مكاتب خدمة المواطنين ووحدة حقوق الإنسان بمراكز المحافظة لرفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم في مجال الاتصال مع المواطنين، مشيرة إلى أن الإدارة بصدد تنظيم دورة تدريبية أخرى خلال يومي 1و2 نوفمبر القادم لضمان الوصول لأكبر عدد مستهدف من المتدربين.