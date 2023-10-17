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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

زيادة منافذ بيع السلع واستمرار الحملات الرقابية للتأكد من الالتزام بـ"تخفيض الأسعار" بالمنيا

زيادة منافذ بيع السلع
زيادة منافذ بيع السلع واستمرار الحملات على الأسواق
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وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جميع الأجهزة التنفيذية بالتوسع في إقامة شوادر ومعارض وطرح كميات مضاعفة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة فضلاً عن التفتيش المستمر على كافة الأسواق والشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة والمحال التجارية للتأكد من تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الاساسية والاستراتيجية والالتزام بالأسعار المخفضة والتصدى لأى محاولات إحتكارية للسلع أو التلاعب بأسعارها.

وأقامت الوحدات المحلية لمركزى (سمالوط ومطاى) اليوم الثلاثاء،  منافذ لبيع السلع والمنتجات الغذائية الأساسية واللحوم البلدية بأسعار مخفضة للمواطنين إلى جانب تكثيف المرور علي المحال التجارية للتأكد من الالتزام بالأسعار المخفضة ووضع لافتات علي السلع المعروضة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، وضمن جهود الوحدة المحلية لمحاربة الغلاء وزيادة أعداد المستفيدين بالتخفيضات التى تصل الى 30%، كما أسفرت الحملات التفتيشية عن تحرير 12 محضرا بمدينة سمالوط.

كما نفذت الوحدات المحلية لمركزى (أبوقرقاص - وديرمواس) حملات تفتيشية على الأسواق بالتنسيق مع إدارة التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك لمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية وضبط الأسعار والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى، وأسفرت الحملات عن تحرير7 محاضر تموينية بمركز ديرمواس.

وفى مركزى (مغاغة - بنى مزار)، تم إنشاء شوادر لطرح اللحوم البلدية بأسعار مخفضة بمغاغة، كما تم فتح منفذ لبيع السلع الغذائية بقرية صندفا بمطاى، إلى جانب تكثيف حملات المرور على سلاسل المحلات التجارية للتأكد من توافر السلع وطرحها وفقاً للأسعار المخفضة، إذ أسفرت الحملات عن تحرير 5 محاضر بمطاى.

وفى العدوة تم تخصيص 3 منافذ لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة ضمن مبادرة تخفيض الأسعار ، كما تم توفير 250 شنطة سلع غذائية بسعر 150 جنيها للشنطة تحتوى على مجموعة متنوعة من السلع الأساسية .


كما أطلقت الوحدة المحلية بمدينة ملوى حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية لمراقبة الأسعار ومدى الالتزام بالتخفيضات الخاصة بمبادرة تخفيض الأسعار التى بدأت مطلع الأسبوع الجارى.

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اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تخفيض أسعار السلع الأساسية جهاز حماية المستهلك حملات تفتيش محافظ المنيا
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