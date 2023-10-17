رئيس جامعة المنصورة يشهد الندوة التعريفية ببرنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية

شهد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، واللواء إيهاب حامد مستشار المدير التنفيذي للعلاقات الحكومية بالأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الثلاثاء الندوة التعريفية ببرنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية " بقاعة المؤتمرات بالمحافظة ، والذي تقدمه الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أمينة شلبي مقرر المجلس القومي للمرأة ، وكلاء الوزارة مديري المديريات الخدمية ، والقيادات النسائية بالجهاز التنفيذي للمحافظة وجامعة المنصورة والمجلس القومي للمرأة والعديد من الجهات .

ومن جانبه أكد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، حرص القيادة السياسية على تولي المرأة العديد من المناصب القضائية وأجهزة النيابة المختلفة في سابقة لم تحدث في تاريخ مصر، فمنذ انشاء الدولة المصرية لم تتولي المرأة منصب قاضية تفصل في المنازعات وتصدر الأحكام ، وتتولى منصب وكيلاً للنائب العام وتحقق في الجرائم المختلفة هذا التمكين لم يكن متوقع أن يحدث ولكن الرئيس السيسي كسر هذه القاعدة.

وأشار إلى أن جامعة المنصورة حرصت علي تمكين المرأة في كافة المناصب القيادية والإدارية داخل الجامعة بنسب تتراوح من 25 إلى 40 % ما بين نواب رئيس جامعة وعمداء كليات ونواب العمداء ورؤساء أقسام ومدير إدارات تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية .

واكد أن المرأة المصرية تثبت كل يوم قدرتها علي تحمل المسئولية الوطنية والاجتماعية كشريك فاعل في المجتمع المصري ، وإلى ضرورة لفت الأنظار إلى أهمية المدرسة ودورها في تنشئة الأجيال والقدرة علي بناء المستقبل .

ومن جانبه قال اللواء " إيهاب حامد " أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تعمل علي تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس السيسي للتأهيل للقيادة في إطار رؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية لكي يصبح لدينا قيادات واعدة لإدارة مؤسسات الدولة بشكل احترافي في إطار بناء الجمهورية الجديدة.

وأكد " مستشار المدير التنفيذي بالأكاديمية "، أنه لدينا حرص شديد علي تقديم برامج تدريبية علي مستوي عالي من المهنية لتأهيل المرأة للقيادة بالمحافظات من خلال أربعة محاور عمل متكاملة وهي ( التمكين السياسي وتعزيز الدور القيادي للمرأة - التمكين الاقتصادي - التمكين الاجتماعي - الحماية) .

يذكر أن فاعليات الندوة التعريفية ببرنامج " المرأة تقود في المحافظات المصرية " تضمنت عرض عن دور الأكاديمية الوطنية للتدريب وما تقدمه من دورات تدريبية مختلفة ، بالإضافة إلي دور الأكاديمية في تدريب وتأهيل المرأة ، وان الأكاديمية قامت بتدريب 65 من القاضيات الجدد بالمحاكم المصرية و أول 11 عضوات نيابة عامة في تاريخ مصر.

والجدير بالذكر أيضاً أن برنامج " المرأة تقود في المحافظات المصرية " يهدف إلي تأهيل السيدات في المحافظات المصرية بغرض تمكينهن اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية والمشاركة الإيجابية في مجتمعاتهن ، ويقدم البرنامج حزمة تدريب متنوعة من المهارات الإدارية والشخصية لتطوير قدراتهن علي القيادة وإدارة المشروعات وريادة الأعمال ، بالإضافة إلي الوقوف علي اهم مستجدات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي ويضم البرنامج محور توعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسة لرؤية مصر 2030 ، وان البرنامج متاح للمرأة المصرية من كافة القطاعات ( حكومي - عام - خاص - رائدات أعمال) .

وجدير بالذكر أيضا أن شروط الالتحاق هي أن تكون المتقدمة مصرية الجنسية وأن تكون المتقدمة مقيمة داخل مصر و أن تكون المتقدمة حاصلة الي مؤهل جامعي و أن يكون سن المتقدمة ما بين 22 الي 50 عام واجتياز المقابلة الشخصية وحزمة من الاختبارات.

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