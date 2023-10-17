رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم في مجال رفع كفاءة أنظمة توزيع الطاقة وتقليل الفقد في الكهرباء

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي بالعاصمة الصينية بكين، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين " شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء" وتحالف شركات: " شيان للهندسة الكهربائية" و"شبكة كهرباء جنوب الصين الدولية" و"هواوي تكنولوجي"، وذلك في مجال ورفع كفاءة أنظمة توزيع الطاقة وتقليل الفقد في الكهرباء.

ووقع مذكرة التفاهم محمد الطبلاوي، عضو مُتفرغ للتخطيط والدراسات ومشروعات التوليد بالشركة القابضة لكهرباء مصر، ممثلًا عن رئيس الشركة، ولي سيفو، مُمثلًا عن التحالف.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار الجهود المستمرة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات توزيع الكهرباء وذلك لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمشتركين و رفع كفاءة انظمة توزيع الطاقة وتقليل الفقد في الطاقة.

وبموجب مذكرة التفاهم يبحث الأطراف إمكانية التعاون المشترك في مجال تقليل الفقد، وهو ما يسهم في تمكين " شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء" لتنفيذ "نموذج تقاسم الأرباح لتقليل الفقد" profit sharing model for loss reduction" للتعاون مع أي شركة تعمل في مجال تقليل الفقد.

وتستهدف مذكرة التفاهم إضفاء الطابع الرسمي على نية الطرفين مواصلة مناقشات مجالات التعاون المحتملة والمشروعات والخدمات المحتملة المرتبطة بها، بطريقة تعود بالنفع على الطرفين، بما في ذلك إبرام اتفاقيات ملزمة،ويمكن أيضًا تحديد أهداف أخرى والاتفاق عليها من قبل الطرفين من وقت لآخر.

وتعد الشركات الصينية أعضاء التحالف شركات رائدة في مجال تطوير شبكات الكهرباء الذكية التي تجمع بين التكنولوجيا وتحليل البيانات لتحسين كفاءة نقل الكهرباء وتوزيعها ، كما أنها تعمل على تحسين هيكلية الشبكات الكهربائية للحد من الفقد وتحسين نقل وتوزيع الكهرباء وفى ضوء الجهود المبذولة من قطاع الكهرباء لتحسين أداء الخدمة وتطوير الشبكة فقد تم وضع خطة لتنفيذ وانشاء عدد (19) مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء على عدة مراحل موزعة جغرافياً على سائر أنحاء الجمهورية والتى ستعمل على مراقبة شبكة توزيع الكهرباء وتحسين أدائها وستكون قادرة على تلبية احتياجات النمو السكانى فى البلاد بالإضافة الى متطلبات التنمية الصناعية.