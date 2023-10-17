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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الشرقية يهنئ وكيل مديرية الأوقاف لحصوله على شهادة جودة الأداء الدعوي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
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هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل مديرية الأوقاف وذلك لحصوله علي شهادة جودة الأداء الدعوي من الفئة (أ) نظراً لأدائه الدعوي المتميز متمنيا له دوام التوفيق والرقي في أداء رسالته السامية لنشر قيم الإسلام السمحة وتعاليم ديننا الحنيف.

أعرب محافظ الشرقية عن اعتزازه وتقديره بدور رجال الأزهر الشريف والأوقاف في النهوض بالخطاب الدعوي ونشر تعاليم الدين السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال وكذلك تنظيم الأنشطة الدعوية من مجالس علمية وفقهية وحديثية ودعوية في مختلف مساجد المحافظة لنشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة وقطع الطريق أمام دعاه التشدد والغلو وجماعات التطرف. 

أكد محافظ الشرقية استمرار التعاون المثمر والبناء بين المحافظة ومديرية أوقاف الشرقية للإستمرار في أداء رسالتها السامية لنشر تعاليم صحيح الدين داعياً المولي عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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