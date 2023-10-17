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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بشرة خير.. إجراء أول قائمة بقسم العمليات بمستشفى جهينة المركزي بسوهاج

مستشفي جهينة
مستشفي جهينة
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أعلنت مديرية الصحة بسوهاج عن إجراء أول قائمة عمليات جراحية بمستشفى جهينة المركزي منذ تطوير المستشفى وتشغيله تجريبيا، وذلك بمشاركة أطباء متميزين من مستشفى سوهاج العام، في إطار جهود المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان لتطوير القطاع الطبي بالمحافظة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن فريقا طبيا من المديرية بقيادة الدكتور أحمد عبدالكريم وكيل المديرية، قد أشرف على العمل داخل المستشفى، بمرافقة فرق الطب العلاجي، والجودة، ومكافحة العدوى.

وأشار إلى أن العمليات تضمنت عمليات كبرى وصغرى، مؤكدًا أنها تعد خطوة مهمة نحو خدمة أهالينا في مركز جهينة، والمراكز المجاورة.

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