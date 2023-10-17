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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

المئات يشيعون جثامين 3 شباب من قرية واحدة لقو مصرعهم فى حادث سير بالدقهلية

جانب من الجنازة
جانب من الجنازة
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شيع المئات  من أهالى قرية الربع التابعة لمركز تمى الأمديد فى محافظة الدقهلية جثامين لقو مصرعهم فى حادث تصادم سيارتين ودراجة بخارية كانو يستقلونها على طريق  طريق تلبانة تمى الأمديد.

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أبناء القرية بسبب الحادث الأليم الذى أدى إلى مصرعه ثلاث شباب من خيرة شباب القرية وخرجت الجثامين عقب اداء صلاة الجنازة عليهم فى جنازة مهيبة حتى جرى تشييعهم إلى مثواهم الأخير بمقابر الأسرة بالقرية .

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق تلبانه التابعه للمركز بين سيارتان ودراجة بخارية ووجود متوفين.

وبإنتقال ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تببن بمصرع ثلاثة شباب وهم مستقلى الدراجة البخارية وهم مصطفي ابراهيم  والسيد محمد البديوي ومحمد نبيل فريد من قرية الربع التابعة لمركز تمى الأمديد.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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الدقهلية المنصورة تمى الامديد محافظة الدقهلية مركز شرطة المنصورة
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