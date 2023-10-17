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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. الهلال الأحمر الدولي: المولدات الكهربائية في مستشفيات غزة تكفي 24 ساعة فقط

قطاع غزة
قطاع غزة
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قالت مي الصايغ، مسئولة الاتصال بالهلال الأحمر الدولي، إن المولدات الكهربائية في مستشفيات غزة تكفي 24 ساعة فقط؛ مما يُعرض المرضى للخطر.

وأكدت "الصايغ" في تصريحات  لقناة "القاهرة الإخبارية" استشهاد 4 أفراد من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال الأحداث الجارية في قطاع غزة.

وأضافت أن الهلال الأحمر الدولي يُكثف الاتصالات مع سفارات دول العالم؛ لتسهيل المساعدات إلى قطاع غزة.

ولفتت إلى أن الهلال الأحمر المصري أبدى استعداداته لإيصال المساعدات إلى القطاع، مشيرة إلى أن جمعيات الصليب الأحمر تعمل بتنسيق كبير لمنع تفاقم الوضع وتجنب كارثة إنسانية في قطاع غزة.

وأوضحت أن انقطاع المياه عن قطاع غزة يُعرض السكان للمياه الملوثة والإصابة بالتسمم.

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