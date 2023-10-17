بالفيديو.. الهلال الأحمر الدولي: المولدات الكهربائية في مستشفيات غزة تكفي 24 ساعة فقط

قالت مي الصايغ، مسئولة الاتصال بالهلال الأحمر الدولي، إن المولدات الكهربائية في مستشفيات غزة تكفي 24 ساعة فقط؛ مما يُعرض المرضى للخطر.

وأكدت "الصايغ" في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" استشهاد 4 أفراد من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال الأحداث الجارية في قطاع غزة.

وأضافت أن الهلال الأحمر الدولي يُكثف الاتصالات مع سفارات دول العالم؛ لتسهيل المساعدات إلى قطاع غزة.

ولفتت إلى أن الهلال الأحمر المصري أبدى استعداداته لإيصال المساعدات إلى القطاع، مشيرة إلى أن جمعيات الصليب الأحمر تعمل بتنسيق كبير لمنع تفاقم الوضع وتجنب كارثة إنسانية في قطاع غزة.

وأوضحت أن انقطاع المياه عن قطاع غزة يُعرض السكان للمياه الملوثة والإصابة بالتسمم.