التفتيش على 112 منشأة تجارية بحملات رقابية بالإسكندرية خلال أسبوع

نفذت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة الدكتور محمد عبد الرازق، عددا من الحملات الرقابية الموسعة خلال الأسبوع الماضي، شملت أحياء وسط، وشرق والجمرك.

وقد أسفرت حملات التفتيش والمتابعة على ١١٢ منشأة تجارية تم التفتيش عليها جميعا وتسجيل مخالفات متنوعة مابين منشآت غير ملتزمة بقائمة الأسعار المعتمدة من الإدارة، ووجود قائمة أسعار منتهية، ومنشآت تبيع بأسعار أزيد من القائمة المعتمدة من الإدارة العامة للسياحة، وأخرى غير ملتزمة باعتماد قائمة الأسعار.

جاء ذلك بناء على تكليفات من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين.