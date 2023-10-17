جامعة الدلتا التكنولوجية تواصل جهودها فى مبادرة "انت اقوى من المخدرات"

تواصل جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك، وبالتعاون بين إدارة رعاية الطلاب وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالمنوفية والتابع لرئاسة مجلس الوزراء وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى فعاليات مبادرة "انت اقوى من المخدرات"، للتوعية من مخاطر الإدمان والتعاطى، وذلك تمهيدًا لعقد بروتوكول تعاون مع صندوق مكافحة المخدرات بالمنوفية وتنظيم عدد من الندوات التوعوية بالجامعة، بحضور الدكتور اشرف السيسى نائب رئيس الجامعة ،الدكتور احمد الصاوى وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة لشئون التعليم والطلاب،ا.احمد المراكبى مدير الادارة العامة لرعاية الطلاب.

وأكد الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة، أن مبادرة "أنت أقوى من المخدرات" تعمل على نصح وإرشاد جميع منسوبى الجامعة، وتوعيتهم بخطورة ظاهرة الإدمان والنتائج السلبية التي تنتج عن التعاطي على الصحة العامة للأفراد، وتأتي تدعيمًا لدور الجامعة في حماية المجتمع من المخاطر التي تواجهه، والتعاون مع القطاعات الحكومية في نشر الوقاية وحماية الشباب والأجيال الجديدة من الوقوع فريسة للإدمان.

وتضمنت فعاليات المبادرة توعية الجميع داخل الحرم الجامعى بخطورة الإدمان، ومخاطره، وأضراره على الشباب والمجتمع، وضرورة الاهتمام بممارسة الأنشطة المختلفة والرياضة.

وتولي الجامعة ملف الإدمان والتعريف بمخاطر أهمية كبيرة لما يمثله من خطر كبير على المجتمع وذلك من خلال سلسلة من الندوات التوعوية والمحاضرات التثقيفية للحد من انتشاره؛ إذا أن خطورتها ليست على الفرد نفسه وإنما يمتد التأثير إلى افراد اسرته مما يهدد الإستقرار الأسرى والمجتمعى.

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