"لن نصمت".. تعليق نجوم الساحرة المستديرة على أحداث غزة

أعلن عدد كبير من نجوم عالم الساحرة المستديرة، من مختلف العالم، تعاطفهم ودعمهم للقضية الفلسطينيه، ولما يتعرض له قطاع غزة من قصف عنيف وغاشم من قبل الاحتلال الاسرائيلي، مما خلف عدد كبير من الضحايا.

ونشر النجم الفرنسي كريم بنزيما، اللاعب السابق لريال مدريد الاسبانى والنجم الحالى لاتحاد جدة السعودي والحائز على جائزة الكرة الذهبية 2022، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، تغريده دعما لغزة، لاقت أكثر من 8 ملايين مشاهدة في أقل من ساعة.

وقال بنزيما فى تغريدته: "كل صلاتنا لسكان غزة، الذين أصبحوا مرة أخرى ضحايا القصف الظالم، الذي لا يترك طفلا أو امرأة".

كما علق الفرنسي جول كوندي لاعب نادي برشلونة الاسبانى، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، على احداث غزة قائلا لمتابعيه: "خذ الوقت الكافي لقراءة الرسائل والاستماع إلى مقاطع الفيديو بأكملها قبل الرد وإصدار أحكام متسرعة، فهذا مهم جداً. شكراً".

وجاءت رسالة كوندي مرفقة بكلمات لشخص أميركي اسمه شان كينج، وكانت كالتالى: "ملاحظة مهمة حول سبب تغطيتي لفلسطين بالطريقة التي أقوم بها" قال فيها، "أنا رفيق الشعب الفلسطيني، ومناضل ضد الفصل العنصري والإبادة الجماعية والاستعمار الاستيطاني".

وكتب النجم الألماني ونادي ريال مدريد السابق لكرة القدم، مسعود أوزيل، على حسابه "بتويتر" قائلا: "الصلاة من أجل الإنسانية، الصلاة من أجل السلام والأبرياء، وخاصة الأطفال، فهم يفقدون حياتهم في الحرب على كلا الجانبين، إنه أمر مفجع للغاية ومحزن".