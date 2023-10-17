احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في جميع أنحاء العالم.. صور

أثار العداون الإسرائيلي والقصف المتواصل على الفلسطينيين في قطاع غزة وقتل أكثر من 2800 شخصا معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، مظاهرات واحتجاجات غاضبة في العديد من الدول حول العالم، ومنهم دول أعلنت تأييدها لإسرائيل مثل الولايا ت المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا.

وهتف المتظاهرون "فلسطين حرة" ودعوا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية.

وتأتي المظاهرات بينما يكثف جيش الاحتلال الإسرائيلية قصفه على قطاع غزة وينشر عشرات آلاف الجنود استعدادا لتنفيذ هجوم بري مرتقب ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي توغل خلالها عناصر المقاومة الفلسطينية في مستوطنات غلاف غزة، مما أدي إلى مقتل ما يقرب من 1400 شخصا.

الولايات المتحدة الأمريكية

تظاهر آلاف الأشخاص وسط مدينة نيويورك للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والتنديد بدعم الولايات المتحدة لإسرائيل.

ولوح المتظاهرون بالأعلام الفلسطينية في شارع برودواي، كما دعا المتظاهرون، الذين توشحوا بالكوفية، إلى "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي" واتهموا إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية"، في قطاع غزة.

كما خرج متظاهرون يهود في مدينة نيويورك، وطالبوا بوقف المساعدات الأمريكية لإسرائيل ردا على عدوانها العسكري في قطاع غزة.

وردد المتظاهرون هتافات منددة بالعدوان الإسرائيلي، وحملوا لافتة كبيرة كتب عليها "اليهود يقولون أوقفوا الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين"، و"الصهيونية إرهاب" و"أوقفوا الفصل العنصري الإسرائيلي".



لندن

كما تظاهر آلاف الأشخاص، في وسط العاصمة البريطانية لندن، للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف الجرائم بحق شعبنا.

ورفع المشاركون أعلاما فلسطينية ولافتات كتبت عليها شعارات بينها "الحرية لفلسطين" و"أوقفوا المجزرة" و"العقوبات لإسرائيل".

روما

جابت مسيرة حاشدة بمشاركة الآلاف شوارع العاصمة الإيطالية روما، نظمتها الجالية الفلسطينية، بالتنسيق مع قوى التضامن مع الشعب الفلسطيني، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين قطاع غزة والضفة الغربية.

وحمل المشاركون في المسيرة، دولة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة على المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في غزة، كما ندد المشاركون بالصمت والتواطؤ الغربي على جرائم الاحتلال في غزة والضفة، وطالبوا بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

باريس

تجمع عدة آلاف من الأشخاص في ساحة الجمهورية في العاصمة الفرنسية لدعم الفلسطينيين، كما جرت مظاهرات أخرى في كبريات المدن الفرنسية في كل من تولوز وبوردو ورين وليون.

وجاءت المظاهرات التضامنية في وقت أصدر فيه وزير الداخلية جيرالد دارمنان قرارا يحظر “المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، لأنها من المحتمل أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام.



إسبانيا

شاركت حشود كبيرة، بوقفات ومسيرات في عدة مدن إسبانية، احتجاجا ورفضا لعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المحاصر.

ورفع المتظاهرون في مدن: مدريد سرقسطة، ومالقا، ورويس كاتالوني، العلم الفلسطيني، ورددوا هتافات منددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي، وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك لإجبار الاحتلال على وقف عدوانه تجاه الأبرياء العزل.

بلغاريا

شارك مئات المتضامنين مع فلسطين ومؤيديها في وقفة تضامنية امام القصر الثقافي في العاصمة البلغارية صوفيا، للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وردد المشاركون الهتافات المؤيدة للشعب الفلسطيني، مطالبين المجتمع الدولي بتبني المواقف التي تنسجم مع قرارات الشرعية الدولية.

سويسرا

أيضا شارك المئات من أعضاء جمعية الصداقة السويسرية الفلسطينية، ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني في سويسرا، في عدة مسيرات في وسط العاصمة السويسرية بيرن ومدينة جنيف، مطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

دبلن

شهدت العاصمة الأيرلندية دبلن أيضا تظاهرة حاشدة تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ونصرة للشعب الفلسطيني.

وطالب عضو البرلمان الأيرلندي ريتشارد بويد باريت، العالم الحر بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة لأنه يُمثل جريمة ضد الإنسانية.

وأشار إلى أن الرواية الإسرائيلية مضللة ومخادعة، ووسائل الإعلام الغربية تنساق خلفها، في محاولة لتبرير قتل الأبرياء العزّل من الشعب الفلسطيني.

أثينا

كما شارك الآلاف في مظاهرة انطلقت وسط العاصمة أثينا باتجاه السفارتين الإسرائيلية والأميركية، مرددين الشعارات والهتافات المنددة بالعدوان على الشعب الفلسطيني، والمؤيدة لفلسطين وحق شعبنا بالحرية والاستقلال.



الأردن

شارك آلاف الأردنيين، في مسيرة حاشدة انطلقت من أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة الأردنية عمان، رفضا واستنكارا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وعبر المشاركون في المسيرة عن تضامنهم ومؤازرتهم للشعب الفلسطيني، في ظل الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

الرباط

تظاهر عشرات الآلاف في العاصمة المغربية الرباط، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتجمع المتظاهرون من عدة مناطق مغربية وسط العاصمة، رافعين الأعلام الفلسطينية والمغربية وصور المسجد الأقصى، ولافتات تضامن، ورددوا شعارات داعمة لغزة وصمود الشعب الفلسطيني، منها"كلنا فداء لفلسطين".

تونس

نظمت في تونس، وقفات ومسيرات مساندة، تعبيرا عن الوقوف الكامل لتونس رئيسا وحكومة وشعبا مع شعبنا، ونصرة الحق الفلسطيني غير القابل للتصرف.

وجاءت هذه الدعوات من الاتحاد العام التونسي للشغل، والهيئة الوطنية للمحامين، ونقابة الصحفيين، وعدد من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني أمام المسرح البلدي وسط شارع الحبيب بورقيبة.

بيروت

نظّمت الأحزاب والقوى السياسية والنقابية والمنظمات الشبابية اللبنانية، والفصائل الوطنية الفلسطينية، تظاهرة حاشدة في العاصمة اللبنانية بيروت، انطلقت من ساحة البربير وصولا إلى بيت الأمم المتحدة (الاسكوا).

وشارك في المسيرة وزراء ونواب سابقون، وقادة الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية.



إيران وتركيا

نزل الآلاف إلى الشوارع في طهران وانقرة ومدن أخرى دعما لقطاع غزة ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية.

كما شهد العديد من الدول الأسيوية الآلاف من المحتجين في مسيرات دعما للفلسطينيين، باكستان وإندونيسيا وبنغلاديش واليابان وسريلانكا.